Milano, 16 ott. (LaPresse) – Il capo dell’agenzia di sicurezza israeliana Shin Bet, Ronen Bar, afferma di essere personalmente responsabile della mancanza di un allarme preventivo per l’attacco omicida di Hamas nel sud di Israele del 7 ottobre. In una missiva ai membri dell’agenzia, Bar scrive: “Nonostante una serie di azioni che abbiamo condotto, purtroppo sabato non siamo stati in grado di generare un allarme sufficiente che permettesse di sventare l’attacco. Come responsabile dell’organizzazione, la responsabilità è mia”. “Ci sarà tempo per le indagini. Ora stiamo combattendo”, ha aggiunto, come riporta The Times of Israel.

