Roma, 16 ott. (LaPresse) – “Lanciamo un appello al governo italiano, un appello perché la presidente del Consiglio Giorgia Meloni lavori per la pace e per il dialogo, serve un corridoio umanitario urgente. A Gaza abbiamo più di tre mila morti, mille persone non rispondono all’appello e ci sono più di 10mila feriti. Bisogna salvare i civili”. Lo dice a LaPresse è Foad Aodi, medico arabo-palestinese Presidente dell’AMSI e Consigliere dell’Omceo di Roma.

