Roma, 16 ott. (LaPresse) – “Ci siamo concentrati esclusivamente con l’extradeficit conquistato per dare una forma di sollievo ai redditi medio bassi, soprattutto al lavoro dipendente, per compensare la diminuzione del potere d’acquisto ma soprattutto i redditi medio bassi. E’ stato chiesto un sacrificio a tutti i ministeri”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa.

