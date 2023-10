Roma, 16 ott. (LaPresse) – Il liceo Gambetta-Carnot di Arras è stato evacuato per un allarme bomba. Lo riporta Bfmtv citando fonti di polizia. Si tratta della stessa scuola attaccata lo scorso 13 ottobre da un uomo armato di coltello che ha poi pugnalato a morte un professore. Resta dunque alta la tensione in Francia per il rischio di attacchi legati alla crisi in corso in Medio Oriente. Sinora per l’agressione sono state fermate 10 persone, compreso l’assalitore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata