Milano, 16 ott. (LaPresse) – “Il fatto che così tante persone non possano accedere a cibo, acqua e altre risorse di base è un affronto alla loro dignità, donata da Dio, un insulto che dovrebbe far vergognare l’intera umanità e mobilitare la comunità internazionale”. Lo afferma in un post sul social X Papa Francesco, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, usando l’hashtag ‘#WorldFoodDay’.

