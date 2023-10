Roma, 15 ott. (LaPresse) – Gli Stati Uniti un’escalation della guerra tra Israele e Hamas e la possibilità di un coinvolgimento diretto dell’Iran. Lo riporta Al Arabiya, citando un’intervista del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, a Cbs. “Non possiamo escludere che l’Iran scelga di impegnarsi direttamente in qualche modo. Dobbiamo prepararci ad ogni possibile evenienza”, ha affermato Sullivan, che ha aggiunto come gli Stati Uniti siano concentrati nel garantire che i cittadini americani possano trovare un passaggio sicuro da Gaza verso l’Egitto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata