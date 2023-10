Roma, 15 ott. (LaPresse) – “La Francia fa le sue scelte ma credo che in Paese democratico vietare le manifestazioni quando non sono violente non sia una cosa giusta”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a ‘L’indignato speciale’ su Rtl 102.5, commentando la decisione di Parigi di vietare le manifestazioni pro-palestinesi in Francia. “Ci sono state manifestazioni pacifiche negli Stati Uniti – sottolinea – che è il Paese più impegnati nella difesa di Israele. Anche in Gran Bretagna si sono svolte. Quando poi diventano violente o una minaccia alla sicurezza è un’altra cosa”.

