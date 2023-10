Roma, 15 ott. (LaPresse) – “Per parlare con Hamas serve Paese arabo che abbia contatti con questa organizzazione terroristica” e “noi non ne abbiamo”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un’intervista a ‘L’indignato speciale’ su Rtl 102.5 “Come Italia lavoriamo sui Paesi arabi perché facciano pressione su Hamas per liberare ostaggi e par far calare tensione”, aggiunge. Tajani difende, poi, il ruolo svolto dall’Unione europea nel conflitto, ricordando di essere stato di recente in Israele chiedendo alle autorità di Tel Aviv di avere una reazione “proporzionata”, colpendo solo Hamas e facendo attenzione “alla popolazione civile”. Tutti, evidenzia, “stiamo facendo pressione sui Paesi arabi, perché sono loro che possono intervenire”.

