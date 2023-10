Roma, 15 ott. (LaPresse) – “Hamas pensava che saremmo crollati, ma spezzeremo Hamas”. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, aprendo una riunione del gabinetto del governo di emergenza. Lo riporta The Times of Israel. “Lavoriamo 24 ore su 24 come una squadra, con un fronte unito”, ha affermato. “La nostra unità trasmette un messaggio chiaro al popolo, al nemico e al mondo”, ha aggiunto. “Ho visto i nostri meravigliosi guerrieri che ora sono in prima linea. Sanno che l’intera nazione è con loro”, ha spiegato Netanyahu. “Capiscono la portata del compito. Sono pronti ad agire in qualsiasi momento, per sterminare i mostri sanguinari che si sono ribellati contro di noi”, ha continuato.

