Roma, 15 ott. (LaPresse) – “Nessuno può garantire il controllo della situazione” se Israele invade Gaza. Questo l’avvertimento lanciato da Teheran. Lo riporta Sky News. In precedenza l’Iran aveva avvertito che un eventuale intervento di Hezbollah nel conflitto tra Hamas e Israele avrebbe rappresentato un “terremoto” per Tel Aiviv. Mentre Israele pianifica l’attacco via terra di Gaza la comunità internazionale è impegnata per evitare una escalation del conflitto.

