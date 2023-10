Roma, 15 ott. (LaPresse) – Diverse persone sono rimaste ferite in un attacco partito dal Libano. Lo scrive il Times of Israel citando fonti delle forze israeliane di difesa (Idf). Un missile anticarro, secondo i rapporti dei militari, è stato lanciato verso Shtula, provocando il ferimento di alcune persone. Come risposta l’Idf sta colpendo alcuni obiettivi in Libano. Si tratta dell’ennesimo episodio di scontri al confine tra Israele e Libano dove opera il gruppo di Hezbollah, alleato di Hamas.

