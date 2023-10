Roma, 15 ott. (LaPresse) – “Le azioni di Israele sono andate oltre l’ambito dell’autodifesa”. Lo ha detto il ministro cinese degli Esteri, Wang Yi, nel corso di una telefonata con l’omologo saudita, Faisal bin Farhan Al Saud. Lo riporta il Global Times. Wang ha espresso preoccupazione per l’escalation del conflitto israelo-palestinese mentre Tel Aviv continua a ordinare l’evacuazione del nord della Striscia di Gaza in vista di un’operazione via terra. La Cina, ha sottolineato Wang, “si oppone e condanna tutti gli atti che danneggiano i civili, poiché violano la coscienza umana fondamentale e i principi fondamentali del diritto internazionale”. Secondo l’esponente di Pechino Israele dovrebbe prestare ascolto agli “appelli della comunità internazionale e del Segretario generale delle Nazioni Unite ed evitare la punizione collettiva del popolo di Gaza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata