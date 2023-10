Roma, 15 ott. (LaPresse) – Il segretario di Stato americano Antony Blinken tornerà domani in Israele e incontrerà il primo ministro, Benjamin Netanyahu, e altri funzionari israeliani, secondo il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller. Lo riporta la Cnn. Blinken è attualmente al Cairo nell’ambito di un viaggio a più tappe in Medio Oriente che segue l’attacco lanciato da Hamas lo scorso 7 ottobre. Blinken è già stato in Israele, Giordania, Qatar, Bahrein, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

