Roma, 15 ott. (LaPresse) – Il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, nel corso del suo incontro con il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha sottolineato la necessità di lavorare per trovare il modo di porre fine alle campagne militari che hanno causato vittime innocenti nella Striscia di Gaza. Lo riporta Al Arabiya. L’obiettivo di Riad, ha spiegato Salman, è quello ridurre la violenza e proteggere i civili a Gaza nel conflitto in corso tra Israele e Hamas. Salman ha spiegato che Riad sta cercando di intensificare la comunicazione, lavorare per calmare la situazione, fermare l’attuale escalation e rispettare le leggi umanitarie internazionali. Ciò, secondo il principe saudita, include la fine dell’assedio di Gaza e il lavoro per creare le condizioni per il ritorno della stabilità e il ripristino del cammino verso la pace, garantendo al tempo stesso che i diritti legittimi del popolo palestinese siano protetti al fine di raggiungere una pace “giusta e duratura”. Ha inoltre sottolineato la condanna e il rifiuto dell’Arabia Saudita di prendere di mira i civili in qualsiasi modo o di interrompere il funzionamento delle infrastrutture che influiscono sulla vita quotidiana.

