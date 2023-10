Roma, 14 ott. (LaPresse) – Il Segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin, ha chiamato stamani il Primo Ministro di Palestina Mohammad Shtayyeh “per manifestare dolore per quanto accade a Gaza – lo comunica la Segreteria di Stato Vaticana -. Ha sottolineato, come espresso ieri a tutte le parti coinvolte, che i civili, gli ospedali e i luoghi di culto non devono essere coinvolti nel conflitto”.

