Roma, 14 ott. (LaPresse) – L’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi in Medio Oriente (Unrwa) avverte che “più di 2 milioni di persone sono a rischio a causa della mancanza d’acqua” a Gaza. Lo riporta il Guardian. “E’ diventata una questione di vita o di morte. È un dovere: il carburante deve essere consegnato adesso a Gaza per rendere l’acqua disponibile per 2 milioni di persone”, ha affermato Philippe Lazzarini, commissario generale dell’Unrwa. “Il carburante è l’unico modo perché le persone abbiano acqua potabile sicura – ha proseguito – In caso contrario, le persone inizieranno a morire di grave disidratazione, tra cui bambini piccoli, anziani e donne. L’acqua è ormai l’ultima ancora di salvezza rimasta. Chiedo che l’assedio agli aiuti umanitari venga revocato adesso”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata