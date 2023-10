Roma, 14 ott. (LaPresse) – Gli Stati Uniti non avrebbero mai chiesto a Israele di ritardare un attacco via terra nella Striscia di Gaza. Lo riporta Nbc News citando un alto funzionario del ripartimento di Stato americano che dunque smentisce la notizia di Fox news in seguito ripresa dai media israeliani. Gli Stati Uniti – secondo il funzionario – credono che Israele stia cercando di ridurre al minimo i danni ai civili ma, dato che gli attacchi missilistici da Gaza continuano da una settimana, Israele “ha la necessit√†, il diritto e l’obbligo di rispondere con le operazioni che ritiene necessarie”.

