Milano, 14 ott. (LaPresse) – Migliaia di persone stanno manifestando nel centro di Londra per una marcia pro-palestinese organizzata da gruppi come Stop the War Coalition e Palestine Solidarity Campaign (Psc). Lo riferisce l’emittente britannica Sky News, sottolineando che la polizia di Londra aveva annunciato il dispiegamento di oltre 1.000 agenti per sorvegliare la manifestazione.

