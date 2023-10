Roma, 14 ott. (LaPresse) – Gli Stati Uniti avrebbero chiesto a Israele di rinviare la sua offensiva via terra nella Striscia di Gaza. Lo riporta il Jerusalem post citando un rapporto ripreso da altri media israeliani. Gli Stati Uniti vorrebbero che l’attacco via terra venisse rinviato sino alla creazione di corridoi umanitari per favorire l’uscita dei civili dalla Striscia. Non è chiaro, tuttavia, quale sia stata la risposta di Israele alla richiesta americana.

