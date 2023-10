Roma, 14 ott. (LaPresse) – In un messaggio in arabo, le forze di difesa israeliane (Idf) hanno invitato i residenti del nord della Striscia di Gaza a spostarsi verso sud usando i corridoi di evacuazione tra le 10 e le 16 locali di oggi (tra le 11 e le 17 in Italia). “Se hai a cuore te stesso e i tuoi cari, vai a sud come indicato”, affermano i militari. “Siate certi che i leader di Hamas si sono presi cura di se stessi e si stanno riparando dagli attacchi nella regione”, prosegue il messaggio. In precedenza l’Idf aveva esortato l’intera popolazione del nord della Striscia a spostarsi a sud.

