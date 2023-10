Roma, 14 ott. (LaPresse) – Il portavoce principale dell’esercito israeliano, il contrammiraglio Daniel Hagari, afferma che le forze di Tel Aviv si stanno preparando per le prossime fasi della guerra e sollecita i palestinesi nel nord della Striscia di Gaza ad evacuare, dicendo che Israele sta per “attaccare” con “grande forza”. Lo riporta The Times of Israel. “Siamo schierati e fortemente preparati per le prossime fasi della guerra”, dice Hagari. “Stiamo preparando le forze, esaminando i piani, siamo preparati”. Nel nord della Striscia, sottolinea Hagari, “ci sono ancora cittadini che non sono stati evacuati. Chiunque scelga di non evacuare mette in pericolo se stesso e la sua famiglia. Attaccheremo con grande forza le zone che sono state evacuate”.

