Deir Al-Balah (Striscia di Gaza), 14 ott. (LaPresse/AP) – Egitto, Israele e Stati Uniti hanno raggiunto un accoro per consentire agli stranieri presenti a Gaza di passare attraverso il valico di Rafah, in Egitto. Lo riferisce un alto funzionario egiziano, secondo il quale Israele ha accettato di astenersi dal colpire le zone attraverso cui gli stranieri potrebbero passare uscendo dal territorio palestinese assediato. Ha aggiunto che anche il Qatar è stato coinvolto nei negoziati e che i gruppi miliziani palestinesi, Hamas e Jihad islamica, hanno dato la loro approvazione. Un altro funzionario egiziano ha affermato di aver ricevuto “istruzioni” per aprire il valico oggi pomeriggio agli stranieri provenienti da Gaza. Il primo funzionario ha aggiunto che sono in corso negoziati per consentire la consegna di aiuti umanitari a Gaza attraverso il valico.

