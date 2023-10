Beirut (Libano), 14 ott. (LaPresse/AP) – Le Brigate Qassam, cioè l’ala militare di Hamas, hanno dichiarato che 9 ostaggi, 4 dei quali stranieri, sono stati uccisi nelle ultime 24 ore a causa dei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, che hanno colpito aree in cui erano trattenuti gli ostaggi. L’annuncio, che non è stato possibile verificare in modo indipendente, giunge un giorno dopo che Hamas aveva riferito che 13 ostaggi erano stati uccisi durante i bombardamenti israeliani, il che porta il totale degli ostaggi uccisi a 22. I combattenti di Hamas hanno preso in ostaggio più di 100 persone durante l’attacco di sabato scorso contro il sud di Israele e le postazioni militari che circondano Gaza.

