Firenze, 14 ott. (LaPresse) – “Israele ha subito un attacco senza precedenti con una violenza senza precedenti verso la popolazione civile e avrà una reazione senza precedenti”. Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, intervenendo a Firenze alla Festa del Foglio. “Israele è in guerra” e “quello che succederà nei prossimi giorni potrà avere un’incidenza molto forte sulla comunità occidentale e sulla comunità araba e islamica. La situazione è questa: si è sull’orlo di un precipizio e i paesi che non sono coinvolti ora potrebbero essere convinti a farlo”. Secondo Crosetto dobbiamo far sì che non si inneschi un percorso che poi nessuno riesce a fermare”.

