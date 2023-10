Roma, 14 ott. (LaPresse) – L’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la sicurezza, Josep Borrel, ha ha dichiarato sabato che il piano di Israele di evacuare più di un milione di persone dal nord di Gaza in un solo giorno è “assolutamente impossibile da attuare”. Lo riporta France 24. Parlando in conferenza stampa a Pechino, Borrell ha affermato: “Sto dicendo, rappresentando la posizione ufficiale dell’Unione europea” che il piano di evacuazione “è assolutamente impossibile da attuare”. “Immaginare di poter spostare un milione di persone in 24 ore in una situazione come quella di Gaza può essere solo una crisi umanitaria”, ha aggiunto.

