Erevan (Armenia), 14 ott. (LaPresse/AP) – Lo scorso mese Mosca ha definito la decisione di Erevan “passo ostile” e il ministero degli Esteri russo ha convocato l’ambasciatore armeno. L’Armenia ha poi cercato di assicurare alla Russia che Putin non sarebbe stato arrestato se fosse entrato nel paese. Funzionari armeni hanno sostenuto che la mossa non ha nulla a che fare con la Russia ed è stata motivata dalle tensioni con l’Azerbaigian, accusato di aver aggredito il loro Paese. L’Armenia aveva avviato il processo per entrare a far parte del tribunale più di 20 anni fa, ma nel 2004 la Corte Costituzionale locale ha stabilito che lo Statuto di Roma contraddiceva la costituzione del paese all’epoca. Da allora la Costituzione è stata modificata due volte. A marzo, la Corte Costituzionale ha stabilito che gli obblighi per i firmatari delineati dallo Statuto di Roma sono in linea con la Costituzione esistente.

