Roma, 13 ott. (LaPresse) – La vicenda dei cinque attivisti italiani fermati in Turchia viene seguita, a quanto si apprende, dall’ambasciata italiana ad Ankara e dal Consolato onorario a Sanliurfa in stretto raccordo con la Farnesina. Non ci sono dettagli, al momento, su dove si trovino in questo momento i cinque italiani fermati nel Paese anatolico.

