Capri (Napoli), 13 ott. (LaPresse) – “Dobbiamo trovare una soluzione, e sono fiducioso che si trovi, per quanto riguarda la rete nazionale, con l’intervento di un fondo internazionale a dimostrazione di come questo governo sia aperto agli investimenti internazionali”. Così il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso rispondendo a margine del 38simo convegno dei giovani industriali a Capri a una domanda sulla scadenza dei termini, fissata a domenica, per l’offerta vincolante di Kkr per Netco, che vede la partecipazione del Mef.

