Torino, 13 ott. (LaPresse) – La stima del governo per una crescita del Pil dell’1,2% per il 2024 “è un obiettivo ambizioso ma fattibile”. Lo dice il direttore per l’Europa del Fondo monetario internazionale, Alfred Kammer, in conferenza stampa. “Lo dico – aggiunge – perché il Ngeu gioca una parte e se verranno effettuati gli investimenti nel 2024, oltre ciò che ci aspettiamo ora, l’impulso fiscale immediato potrebbe portare a una crescita superiore”. Per Kammer il taglio alle stime per le previsioni per l’Italia del Fondo è stato dovuto a ragioni “meccaniche”, riflesso “di quanto avvenuto nel II trimestre” e “all’impatto della politica monetaria restrittiva”.

