Bruxelles, 13 ott. (LaPresse) – “Vorrei anche essere molto chiara sul fatto che solo Hamas è responsabile di ciò che sta accadendo. Gli atti di Hamas non hanno nulla a che fare con le legittime aspirazioni del popolo palestinese. Al contrario, l’orrore scatenato da Hamas non fa altro che portare ancora più sofferenze ai palestinesi innocenti. Anche loro sono minacciati. Le azioni spregevoli di Hamas sono il segno distintivo dei terroristi. E so che la risposta di Israele dimostrerà che si tratta di una democrazia”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, a Tel Aviv.

