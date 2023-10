Roma, 13 ott. (LaPresse) – “Bisogna lavorare per la liberazione degli ostaggi, è cio che facciamo fin dall’inizio, parlando con tutti i Paesi che possono dialogare e discutere con Hamas”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante la sua visita in Israele. “Le famiglie degli ostaggi chiedono di salvarli – aggiunge – sono genitori di bambini rapiti. La guerra si fa combattendo contro i soldati e non contro le vittime innocenti, uccidendole e profanando i cadaveri”. L’odio, sottolinea Tajani, “non serve, crea altro odio. Bisogna lavorare per la pace. Abbiamo visto immagini raccapricianti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata