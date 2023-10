Roma, 13 ott. (LaPresse) – “Hamas è come l’Isis, come le SS e la Gestapo, fanno le stesse cose, sono terroristi e assassini e stanno usando come scudo il popolo palestinese”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante la sua visita in Israele. “Bisogna evitare che ci siano altri morti innocenti – ha aggiunto – Israele ha diritto a difendersi, nessuno può pensare di cancellarlo dalla carta geografica. Siamo dalla parte di Israele contro terrorismo”.

