Roma, 13 ott. (LaPresse) – “Israele ha diritto a difendersi e sono convinto che avrà una reazione proporzionata e farà di tutto per colpire solo Hamas”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, durante la sua visita in Israele. Siamo qui per dare solidarietà a Israele – ha spiegato – sperando che si possa avere la pace e che la reazione di Israele non provochi troppi drammi nella popolazione civile di Gaza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata