Milano, 13 ott. (LaPresse) – Il gruppo palestinese di Hamas in un breve comunicato ha fatto sapere di aver lanciato 150 razzi su Ashkelon, nel sud di Israele. Le prime immagini sembrano mostrare che decine di missili sono stati intercettati sopra la citt√† dai sistemi di difesa aerea israeliani. Nell’area sono risuonate le sirene dell’allarme aereo. Lo riporta The Times of Israel.

