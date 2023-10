Roma, 13 ott. (LaPresse) – “Il rischio sicurezza in questo momento chiaramente è aumentato in tutta la città e c’è particolare attenzione”. Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, rispondendo ai cronisti a margine di un evento organizzato da Coldiretti al circo Massimo, sul tema della sicurezza nella Capitale dopo l’esplosione del conflitto in Israele. Il Viminale nei giorni scorsi ha innalzato il livello d’attenzione sugli “obietivi sensibili”. “E’ evidente che le zone sono quelle riferibili alla comunità ebraica e c’è molta attenzione”, ha aggiunto Giannini. Sulla manifestazione in programma oggi pomeriggio a Roma, il prefetto ha detto: “C’è molta attenzione per questa manifestazione, ci saranno le forze di polizia e speriamo che tutto si svolga in serenità seguendo le prescrizioni che vengono date”.

