Bruxelles, 13 ott. (LaPresse) – La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sono arrivate ad Israele. “Di nuovo in Israele. Siamo qui con un messaggio di solidarietà dopo il peggior attacco terroristico in Israele che dura da generazioni. Il terrore non prevarrà. Il modo in cui rispondiamo è importante. Possiamo – dobbiamo – fermare Hamas. E facciamo quello che possiamo per mitigare le conseguenze umanitarie”, ha scritto Metsola su X. “Sono arrivata in Israele con la presidente Metsola per esprimere la nostra solidarietà al popolo israeliano in seguito al terribile attacco terroristico di Hamas”, ha scritto su X von der Leyen.

