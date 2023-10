Beirut (Libano), 13 ott. (LaPresse/AP) – Il ministro dell’Informazione libanese ad interim Ziad Makari ha dichiarato che il governo libanese è impegnato a “studiare la possibilità di essere pronto per – Dio non voglia – un deterioramento della situazione”. Makari ha aggiunto che il governo è anche impegnato a sostenere i palestinesi di Gaza ma, precisa, vuole mantenere la calma lungo il confine meridionale con Israele per evitare una nuova guerra, come quella avvenuta nel 2006.

