Milano, 13 ott. (LaPresse) – L’esercito israeliano è consapevole che l’evacuazione di 1,1 milioni di persone dal nord di Gaza richiesta da Israele richiederà del tempo. È quanto ha detto un portavoce dell’esercito israeliano (Idf), Daniel Hagari, rispondendo durante un briefing a una domanda della Bbc sulle tempistiche per l’evacuazione della Striscia. “Questa è una zona di guerra, stiamo cercando di dare loro il tempo necessario e stiamo facendo molti sforzi, e capiamo che non ci vorranno 24 ore”, ha detto Hagari secondo quanto riporta la Bbc. Quando poi gli è stato chiesto se stesse dicendo che l’esercito ritiene che ci vorranno più di 24 ore per evacuare le persone che si trovano a Gaza, Hagari ha risposto: “Siamo consapevoli che ci vorrà del tempo. Questo è tutto ciò che ho detto”.

