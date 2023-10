Milano, 13 ott. (LaPresse) – Un membro dello staff dell’ambasciata israeliana a Pechino è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato aggredito. Lo fa sapere il ministero degli Esteri israeliano, come riportano i media israeliani. Il diplomatico è in condizioni stabili. È in corso un’indagine sul movente dell’attacco che, precisa il ministero degli Esteri israeliano, non è avvenuto all’amabasciata. Agli israeliani e agli ebrei di tutto il mondo è stato consigliato di stare in allerta oggi, giornata in cui Hamas ha indetto una ‘giornata di rabbia’.

