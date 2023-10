Beirut (Libano), 13 ott. (LaPresse/AP) – Il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari ha negato di aver ucciso nei raid ostaggi detenuti da militanti di Hamas nella Striscia di Gaza. “Abbiamo le nostre informazioni e non crediamo alle bugie di Hamas. Abbiamo verificato le informazioni che ci arrivano”, ha detto Hagari in un’intervista alla televisione araba Al Jazeera. Hagari ha anche negato che Israele abbia preso di mira infrastrutture civili, affermando che Hamas ha usato ospedali ed edifici delle Nazioni Unite come centri di comando scavando tunnel.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata