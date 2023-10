Gerusalemme, 13 ott. (LaPresse/AP) – L’ufficio stampa di Hamas afferma che 70 persone, perlopiù donne e bambini, sono state uccise in raid aerei israeliani su convogli in fuga da Gaza City. Secondo il gruppo, le auto sono state colpite in tre punti mentre si dirigevano da Gaza City verso sud. Al momento non è chiaro chi fosse l’obiettivo degli attacchi aerei né se tra i passeggeri ci fossero dei militanti. L’esercito israeliano ha ordinato ai residenti di evacuare la città all’inizio di venerdì, in vista di una prevista invasione di terra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata