Roma, 13 ott. (LaPresse) – E’ stato colpito al torace Nir Forti, il terzo italo-israeliano che risulta disperso in Medio Oriente. Lo hanno raccontato al Tg3 i suoi genitori. “Lo abbiamo sentito per l’ultima volta alle 8 del mattino e l’ultima cosa che ci ha detto è stata che erano bloccati dalla polizia”, afferma la madre. “Abbiamo capito che la cosa era strana”, aggiunge il padre “si vede che lui non ha immaginato che erano terroristi”. Dopo le 8, dice la madre, “sono riuscita a parlare con un suo amico”, il quale “ha visto che gli hanno sparato nella parte superiore del torace”.

