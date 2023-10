Milano, 13 ott. (LaPresse) – “Affermiamo la politica dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, unico rappresentante legittimo del popolo palestinese, che rifiuta la violenza e rispetta la legittimità internazionale, aderendo alla resistenza popolare pacifica e all’azione politica come percorso per raggiungere i nostri obiettivi nazionali di libertà e indipendenza”. È quanto ha detto il presidente palestinese Mahmoud Abbas, incontrando il segretario di Stato Usa Antony Blinken ad Amman, in Giordania, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa.

