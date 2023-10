Roma, 13 ott. (LaPresse) – “All’incontro di questa sera io non andrò, ma la Cgil sarà presente con un suo rappresentante”. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, nel corso di una conferenza stampa nella sede del sindacato, rispondendo a chi gli chiedeva se Corso d’Italia avrebbe partecipato al tavolo a Palazzo Chigi convocato per questa sera. Il segretario generale ha aspramente criticato la “logica” con cui il governo si rapporta alle parti sociali, denunciando il mancato riconoscimento del ruolo dei sindacati. “Stasera il governo ha convocato l’incontro per l’esposizione del disegno di legge di bilancio che durerà un’ora e mezza e a cui sono invitate 17 associazioni”, ha detto, sottolineando proprio che si tratta di una esposizione e non di un confronto.

