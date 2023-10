Capri (Napoli), 13 ott. (LaPresse) – “Il quadro resta difficile, aumentando la nostra fragilità: due guerre in corso, la coda della pandemia, i costi delle materie prime ancora alti e del denaro alle stelle. Proprio per questo non possiamo permetterci una Legge di bilancio rinunciataria. E speriamo che, questa, non lo sia”. Così il presidente dei giovani di Confindustria Riccardo Di Stefano aprendo il 38simo convegno di Capri. “Rinunciatari, non lo siamo neanche noi – aggiunge – Ci sarebbe tanto da incentivare e sostenere per il mondo dell’imprenditoria giovanile. Se evitiamo di chiederlo è perché, nel sentiero stretto dei conti pubblici, prevale in noi la responsabilità di cittadini. Che guardano alla comunità nel suo insieme fatta, sì, di imprese e di lavoro, ma anche di case, scuole, ospedali e strade”.

