Palermo, 13 ott. (LaPresse) – “La nostra sfida e il nostro compito è trasformare la giustizia, in ogni sua declinazione. Nei miei numerosi incontri con i colleghi ministri e vari ambasciatori, è emersa l’unanime riluttanza a investire in Italia a causa della lentezza dei processi e della incertezza del diritto. Questa semiparalisi ci costa una perdita del Pil del 2%. Dobbiamo invertire questa tendenza, trasformando quella che Amleto chiamava the *law’s delay*, i ritardi delle leggi, in leva di crescita per il futuro”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, parlando nel corso del convegno ‘Giustizia al servizio del Paese’, organizzato dalla magistratura contabile a Palazzo Sclafani a Palermo. Al convegno ha preso parte il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata