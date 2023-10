Berlino (Germania), 13 ott. (LaPresse/AP) – Un veicolo carico di migranti che ha cercato di eludere un controllo della polizia nel sud della Germania è uscito venerdì ad alta velocità da un’autostrada e si è schiantato, uccidendo sette persone. L’incidente è avvenuto nei pressi di Muehldorf, a est di Monaco, sull’autostrada A94, che porta verso il confine austriaco. Dopo essere uscito di strada il veicolo si è ribaltato. Su X la polizia ha scritto che secondo le prime indagini si trattava di un veicolo utilizzato dai trafficanti di migranti “con più di 20 persone a bordo”. I pubblici ministeri hanno aperto un’indagine per omicidio. Secondo l’agenzia tedesca Dpa diverse altre persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, e sono state subito trasferite negli ospeali vicino. Non è chiara, al momento, la provenienza dei migranti a bordo ma tra di loro c’erano anche dei bambini. Negli ultimi mesi la Germania ha dovuto confrontarsi con l’arrivo di un grande numero di migranti.

