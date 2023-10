Milano, 13 ott. (LaPresse) – Sarebbe un 20enne di origine cecena l’assalitore che stamattina intorno alle 11 ha condotto un attacco con un coltello in un liceo di Arras, nel nord della Francia, uccidendo un professore. Lo riferisce l’emittente francese Bfmtv, citando informazioni in proprio possesso. Precedentemente l’emittente France Info aveva riferito, citando fonti di polizia, che si tratta di un ex allievo della scuola. Il ministro dell’Interno Gérald Darmanin, che come il presidente francese Emmanuel Macron si recherà sul posto, ha annunciato che il sospetto assalitore è stato fermato.

