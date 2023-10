Milano, 13 ott. (LaPresse/AP) – “Almeno un altro intervento ha permesso di sventare un tentativo di attentato che era in corso in un’altra regione”. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando ad Arras dopo l’attacco di stamattina in un liceo della città nel nord della Francia, dove è stato condotto un attacco con un coltello in cui un professore è stato ucciso e almeno altre due persone (un professore e un agente di sicurezza) sono rimaste ferite.

