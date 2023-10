Milano, 13 ott. (LaPresse) – È stato fermato dalla polizia il responsabile dell’accoltellamento avvenuto stamattina in un liceo di Arras, nel nord della Francia. Lo ha riferito il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, in un post sulla piattaforma X. “Un’operazione di polizia ha avuto luogo al liceo Gambetta ad Arras. L’autore dei fatti è stato fermato dalla polizia”, ha scritto Darmanin. L’emittente francese Bfmtv cita informazioni in proprio possesso secondo cui l’assalitore ha gridato “Allah Akbar”. I media francese riferiscono che nell’attacco a colpi di coltello è stato ucciso un insegnante e diverse altre persone sono rimaste ferite.

